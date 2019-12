Côte d'Ivoire - Médias : La Nuit des Ebony reportée

La 21e édition de la Nuit des Ebony, qui consacre les meilleurs journalistes et autres professionnels des médias, a été reportée au 18 janvier 2020. La cérémonie aura lieu toujours à l'hôtel Le Président de Yamoussoukro. C'est l'information livrée par Jean Claude Coulibaly, l'actuel président de l'UNJCI, au cours d'un point de presse tenu ce mardi 17 décembre à la Maison de la Presse à Abidjan.

Initialement prévue pour le 21 Décembre, ce report à la date du 18 Janvier 2020 s'explique par plusieurs raisons.

La première raison, selon Jean Claude Coulibaly, est due à la visite du président Français, Emmanuel Macron, en Côte d'Ivoire. Cette visite aura lieu du 20 au 22 Décembre et un grand dîner est prévu le 21 décembre. Dîner auquel prendront part toutes les autorités gouvernementales avec à leur tête, le premier Ministre Gon Coulibaly, parrain de la 21e édition de la Nuit des Ebony." Toutes ces personnalités, notamment le premier ministre Gon Coulibaly qui est notre parrain, ne peuvent pas être à ce dîner présidentiel, et de notre côté, tenir cet événement.

La seconde raison, explique toujours le président de l'Unjci, "la RTI qui est partenaire de diffusion de cet événement, sera occupée à couvrir non seulement cette visite d'État, mais ses responsables nous ont également fait savoir que leur traditionnel événement " Bonjour 2020" aura lieu cette fois sur deux jours qui tombent à la même date que la Nuit des Ebony. Nous avons voulu faire un événement en différé, mais on n'a pas envie de faire une Nuit des Ebony au rabais."



Toutes les dates au delà du 18 janvier, poursuit-il, sont quasiment occupées. C'est pourquoi l'UNJCI, qui est l'initiateur de cette soirée, a choisi la date du 18 janvier qui va permettre de consacrer les meilleurs des médias en Côte d'Ivoire.

Pour terminer, il a insisté pour dire que la Nuit des Ebony aura bel et bien lieu. Et ce, avant de féliciter l'Union nationales de la presse Sportive qui est sacrée vainqueur du tournoi de la confraternité édition 2019, et a annoncé que le traditionnel Arbre de Noël des enfants des journalistes aura lieu encore cette année.



José TÉTI

Correspondant permanent à Abidjan