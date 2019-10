Côte d’Ivoire - Meeting dit de la réconciliation à Gagnoa : L’ambassade du Burkina Faso s’en démarque

La Dépêche d'Abidjan

Communiqué de Presse de l'Ambassade du Burkina à Abidjan



Depuis quelques temps, des spots diffusés sur les antennes de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI), après le journal télévisé de 20h en langues mooré et française, invitent les populations ressortissantes des pays membres de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) résidentes en Côte d’Ivoire à sortir massivement pour prendre part, le 02 novembre 2019, à Gagnoa, à un meeting dit de la réconciliation, placé sous le haut patronage de SEM Alcide DJEDJE, par ailleurs président de la formation politique CONCORDE.





Les mêmes spots indiquent que les Ambassadeurs des pays membres de la CEDEAO sont associés à la tenue de cette manifestation qu’organise Monsieur Emile KIMA, présenté comme « Ambassadeur de la paix » et président d’une association dénommée «Fondation pour la paix en Afrique de l’Ouest ».La Représentation diplomatique du Burkina Faso en Côte d’Ivoire informe la communauté burkinabè qu’elle n’est mêlée ni de près, ni de loin à cette activité dont le caractère politique est évident.L’Ambassade et les Consulats généraux du Burkina Faso à Abidjan, Bouaké et Soubré invitent en conséquence la communauté burkinabè résidant en Côte d’Ivoire à se démarquer de cette activité.