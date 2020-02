Côte d'Ivoire - Musique : Fadal Dey sort "Je suis Afrique"

La Dépêche d'Abidjan

Sixième album de sa carrière musicale entamée officiellement en 1997 à travers la sortie de l'album" Religion" Koné Ibrahima Kalilou alias Fadal Dey vient de sortir " Je suis Afrique ". Un album de 18 titres, présenté à la presse ce mardi 25 Février à l'hôtel Tiama au Plateau.

" Devant chaque drame naturel ou humain qui frappe l'humanité, par solidarité, l'on se soutient par l'expression " Je suis" pour dire à l'autre qu'on partage sa douleur. Ceci est une nouvelle trouvaille de l'homme depuis l'avènement des réseaux sociaux".

C'est par ces mots introductifs que l'artiste explique sa motivation en mettant sur le marché, cette œuvre discographique qui annonce son retour la scène musicale ivoirienne.



En effet, à travers" Je suis Afrique " le Reggae man ivoirien passe au scanner les tares dont souffrent l'Afrique. Selon l'artiste, d'hier à aujourd'hui, notre continent traîne les mêmes maux dont les plus récurrents sont entre autres, le commerce triangulaire, la traite négrière, colonisation, exploitation, pillage de ressources, guerres, coups d'États, Sida, pauvreté, terrorisme, famine...C'est d'ailleurs pour cela, le chanteur reggae invite les uns et les autres à dire" Je suis Afrique ". Cela, en signe de compassion à ce continent qui continue de croupir sous le poids de la souffrance.



Au delà de cette invite à la compassion pour l'Afrique, l'artiste développe d'autres thèmes comme l'amour au travail dans le titre " Barakela", la foi en Dieu sur le titre" Karifa". Il interpelle par ailleurs les ivoiriens à être modérés pour ne plus basculer dans la violence en cette année elle électorale à travers le titre"2020 sans violence", exhorte les politiques à être sincères pour renforcer la cohésion sociale et la réconciliation. Message traduit à travers le titre" Si J'étais eux". Babylone, Dounia, Wodjoro, Yerelonbaria etc...sont bien d'autres titres de ce nouvel album de Fadal dont la présentation a suscité la présence de beau monde du showbiz lors de la conférence.



Pour rappel, Fadal Dey a sorti " Religion" (1997), "Jahsso" (1999), " Méditations "(2003)," Mea Culpa"(2010),"Jam Coco"(2015) et enfin " Je suis Afrique " en 2020. Il est également auteur de cinq singles, et a été distingué à divers niveaux pour son engagement et son combat pour une société juste et d'amour envers son prochain.



José TETI

Correspondant permanent à Abidjan