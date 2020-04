Côte d'Ivoire - OURAGAHIO : Le marché et les lieux publics désinfectés pour lutter contre le coronavirus.

La Dépêche d'Abidjan

15 éléments de la brigade de salubrité de la commune de Gagnoa, commis par le maire Yssouf Diabaté, sont arrivés ce mardi 14 avril à Ouragahio, pour apporter un appui sanitaire à cette modeste commune. Ceci dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus.

Munis de leurs atomiseurs, ils ont désinfecté le marché et les lieux publics, dont l'hôpital de Ouragahio, sous la vigilance de Boli Valentin, premier adjoint au maire de Gagnoa et par ailleurs responsable de l'environnement, de la voirie, de l'hygiène publique et de la salubrité.



Selon Antony Garou, maire de la commune de Ouragahio, dès le début de cette épidémie puis pandémie du coronavirus, des initiatives ont été prises pour informer les populations de l'existence réelle de ce fléau qui a surpris tout le monde même la Grande Amérique. " Cette pandémie n'est pas une vue de l'esprit. Nous devons donc continuer la sensibilisation pour dire à nos parents que le coronavirus n'épargne personne. Le problème se pose donc en terme de responsabilité. Les kits sanitaires que nous offrons aujourd'hui à nos parents et qui sont des dons de certaines bonnes volontés et du ministère de la salubrité sont certes insuffisants au regard du nombre d'habitants de la commune. Mais nous continuerons de faire davantage pour nos parents en ces moments difficiles où chacun doit se sentir concerné par les mesures barrières annoncées par l'État et doit les appliquer sans aucun calcul, sans banaliser la situation car nous sommes en face d'une réalité impalpable", a-t-il affirmé. Antony Garou a rassuré les populations que les produits utilisés pour désinfecter les lieux publics ne sont pas toxiques et qu'ils ont été homologués par l'OMS.