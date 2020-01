Côte d’Ivoire - Préservation de la paix : Planète Paix demande au chef de l’Etat d’initier un dialogue inclusif

La Dépêche d'Abidjan

L’ONG internationale Planète Paix était face à la presse le 24 décembre 2019 à l’Espace américain de l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, pour faire le point de ses activités annuelles et dégager des perspectives pour 2020.

« Le Chef d’Etat doit initier un Dialogue inclusif pour sauver la paix en Côte d’Ivoire », a déclaré Achille Comoé, président central de l’Ong Planète Paix. Pour le conférencier, tout doit être mis en œuvre par les pouvoirs publics, les partis politiques et la société civile afin d’éviter à la Côte d’Ivoire une autre crise.



A sa suite, Dr Eric Amani, Champion Pays de Planète Paix, est intervenu pour dresser le bilan de l’année 2019. Au nombre des activités majeures, il note le Sommet international des Jeunes Champions pour la paix, la sécurité et le développement durable organisé par Planète Paix et qui s’est tenu du 14 au 16 novembre 2019 à Cotonou au Bénin. Selon l’orateur, ce sommet qui a réuni 100 jeunes leaders venus de 13 pays africains fut une occasion riche en réseautage et en enseignements, au regard de la qualité des panels qui ont porté sur l’entrepreneuriat, l’économie circulaire, la citoyenneté, l’environnement, l’immigration, la sécurité et le développement durable. Du reste, des immersions dans les institutions de la République du Bénin ont permis aux séminaristes de s’imprégner de l’expérience de ce pays en matière de démocratie, de lutte contre la corruption et la protection de l’environnement. « Les actes de ce sommet seront remis aux autorités politiques du pays », a indiqué le conférencier.



Les deux conférenciers ont profité de cette tribune pour inviter les pouvoirs publics à appuyer matériellement et financièrement les actions de cette Ong, qui œuvre à la prise de conscience citoyenne et au renforcement des capacités des jeunes africains. Surtout dans le cadre de l’organisation du 4e Sommet des Jeunes Champions pour la Paix, la Sécurité et le développement durable qui se tiendra en novembre 2020 au Cameroun.



Yannick KOBO

Correspondant permanent à Abidjan