Côte d'Ivoire - Promotion de la Culture Appolo : ASSINIE MAFIA VA ABRITER SON PLUS GRAND FESTIVAL

La Dépêche d'Abidjan

Du 10 au 12 Avril prochain, le Village d'Assinie Mafia va vivre un événement inhabituel. Il s'agit d'Agole Festival qui sera à sa première édition. Un rendez-vous culturel qui se prépare avec engouement et qui permettra de mettre en évidence les valeurs culturelles du peuple Appolo d'Assinie.

Bien connu pour ses belles plages au sable fin bordées de cocotiers et qui offrent une vue panoramique de rêve, le Village d'Assinie Mafia situé non loin de la ville de Grand-Bassam, va abriter du 10 au 12 Avril prochain son plus grand festival.



Ce festival est dénommé "AGOLE FESTIVAL d'Assinie Mafi " , qui signifie temps de réjouissance en langue locale. En effet, ce festival se veut comme une vitrine de découverte et de promotion des immenses richesses culturelles de la région.

L'initiative de ce festival est signée Magloire AFFOUTCHI dit " Le Lion" , fils du village qui entend apporter sa pierre au développement et à la promotion de ce beau village très prisé pour son cadre enchanteur, paisible et surtout sa diversité culturelle.