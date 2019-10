Côte d'Ivoire - Promotion du civisme et de la citoyenneté en Afrique : Un réseau des hommes de Médias, des Arts et des Sports, créé

La Dépêche d'Abidjan

Afin de contribuer efficacement à la promotion du civisme, de la citoyenneté et renforcer la démocratie en Afrique, un réseau des hommes des Médias, des Arts et des Sports vient de voir le jour en Côte d'Ivoire.

Dénommée le RESAPAMS-CC (Réseau des Professionnels des Arts, des Médias, et des Sports pour la Promotion du Civisme et de la Citoyenneté), cette nouvelle organisation entend contribuer à la sensibilisation des populations africaines pour le rétablissement de ces valeurs cardinales..



Elle a donc tenu son Assemblée générale constitutive le vendredi 25 Octobre dernier à la Maison de la Presse sise au Plateau.

Présidé par M.Ossohou Serge Whilly, Journaliste-Animateur à la RTI, ce réseau qui veut se positionner comme l'impulseur d'une nouvelle dynamique dans la sensibilisation, a présenté au cours de cette Assemblée ses différents organes, et a confirmé le nouveau président à travers un plébiscite.



Pour le premier président de ce réseau, il est temps que les hommes des médias, des arts et des sports montrent leur utilité dans ce combat du rétablissement des valeurs comme le civisme, la citoyenneté et le renforcement de la démocratie partout en Afrique. Des valeurs, selon lui, sont foulées aux pieds depuis l'avènement du multipartisme dans nos États africains. Serge Whilly a déploré le comportement de ses concitoyens qui n'accordent plus aucun respect aux symboles de l'État.



A travers ce réseau, les membres de cette nouvelle organisation apolitique et surtout bénévole vont se déployer sur le terrain pour sensibiliser populations et gouvernants sur le respect du civisme , de la citoyenneté et de la démocratie en Afrique.



C'est un réseau, a-t-il souligné, qui fera appel à des célébrités du monde des Arts, des Médias et des Sports pour passer des messages à toutes les couches de la société.



Le RESAPAMS-CC qui a reçu la caution institutionnelle de l'Office National du Civisme et de la Citoyenneté, représenté lors de l'Assemblée par Mme Adaye, verra l'investiture de son premier président au début du mois de décembre. Dans sa vision, le président Whilly compte implanter ce mouvement dans plusieurs États africains.



José TETI, Correspondant permanent à Abidjan