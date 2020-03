Côte d'Ivoire - Propagation du virus Covid 19 : L'État décide de la fermeture des maquis et bars

Face à la Propagation du virus Covid 19 et au non respect des consignes de prévenon, l'État ivoirien vient de décider de la fermeture totale de tous les lieux de loisirs sur tout le territoire naonal.

C'est le Ministère du Tourisme et des Loisirs qui, au nom du gouvernement de Côte d'ivoire, vient de publier un communiqué dont nous avons reçu copie.

Selon ledit communiqué "tous les bars et maquis sur toute l'étendue du territoire naonal sont totalement fermés à compter de ce lundi 23 mars".

Cette décision fait suite non seulement au non respect des consignes édictées par le gouvernement ivoirien face à la propagaon du virus, mais à l'exposion du personnel des maquis, bars et clients au risque de contaminaon.

Ce communiqué portant cette décision adressée exclusivement aux propriétaires et tenanciers de maquis et bars devra être scrupuleusement respecté sous peine d'arrestaon et de paiement d'une forte amende.

Depuis quelques jours déjà, le précédent communiqué du gouvernement permettait aux propriétaires et tenanciers d'ouvrir leurs espaces tout en demandant aux clients des lieux de respecter les consignes qui étaient de se disposer de façon séparée dans ces endroits de loisirs. Malheureusement, à la suite d'un contrôle effectué par le préfet d'Abidjan le week-end dernier, il est ressorti de son constat qu'aucune prescription n'est respectée. L'incivisme et le non respect desdites consignes, ont eu pour conséquences, la montée du nombre de cas de personnes touchées par le virus Covid-19, avec à la clé la montée d'une psychose au sein de la populaon. Des patrouilles de la police sont depuis quelques jours sur le terrain pour faire respecter ces décisions qui concourent bien évidemment à l'arrêt de l'avancée de la maladie.



José TÉTI

Correspondant permanent à Abidjan