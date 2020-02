Côte d'Ivoire - Religion : L'église CENA a procédé au lancement de son année pastorale

La Dépêche d'Abidjan

Placé sous le sceau de la distinction, le culte de lancement de l’année pastorale de la Communauté Évangélique de la Nouvelle Alliance (CENA) du Ministère de la Proclamation de la Gloire de Dieu (MPGD) a eu lieu le dimanche 09 Février dernier à Yopougon Niangon Attie. Cette cérémonie a tenu toutes ses promesses.



C'est dans la ferveur religieuse et la grande joie manifestée par les fidèles et les nombreux invités de cette communauté chrétienne que ce culte s'est tenu. Ce culte special a ete officié par le Prophète Ephraim Gogoua.

A cette rencontre importante dans la vie de la CENA, le Prophète Ephraim Gogoua, après une séance de prières, a invité les fidèles au changement de comportement. Pour lui, l’année pastorale 2020, placée sous le thème de la distinction, doit être celle du changement positif et d'une prise de conscience.



Revenant sur le thème de cette année pastorale , il a fait savoir que selon la Bible (dans Esther 6 :8) , la distinction recommande le respect de certains principes. « Pour vivre la distinction et la faveur surnaturelle dans votre génération, démarquez-vous du comportement et des habitudes de ce siècle », a-t-il recommandé .

Et ce, avant de faire ce rappel: « Rappelons-nous que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes citoyens du Royaume des cieux, vivants au milieu d'eux, alors tu dois avoir une vie de mis à part ».

Toujours selon l'orateur « l'onction est votre ressource pour vaincre dans un monde qui va de plus en plus mal. L'onction vous évitera de faire beaucoup d'effort pour un grand résultat, l'onction vous évitera de faire du bruit, mais d'impacter »a précisé l'homme de Dieu.



Pour terminer, le Prophète Ephraim a invité les fidèles à servir le Seigneur afin que sa grâce surabonde sur leur vie, tout en insistant sur le changement de mentalité, la prière dans la sincérité et les bonnes œuvres, sources de bénédictions et de grâces du Seigneur.

Il a par ailleurs procédé par l'aspersion d'huile d'onction sur les membres des différents départements de la CENA et leurs responsables, pour la moisson du Seigneur.

Pour rappel, le Prophète Ephraim Gogoua est le président-fondateur des églises CENA-MPGD, leader du grand Mouvement de Réveil spirituel des signes Apostoliques et Prophétiques.



José TÉTI

Correspondant permanent à Abidjan