Côte d'Ivoire - Situation politique : Les Ivoiriens gagnés par la peur

La Dépêche d'Abidjan

Interdiction de manifestations publiques, Soro Guillaume contraint à l'exil, sécurité précaire, arrestations des hommes politiques... Les Ivoiriens vivent dans la peur en cette veille des fêtes de fin d'année 2019.

Cela fait un bon bout de temps que les populations ivoiriennes n'avaient plus vécu une peur pareille. Depuis la fin de la crise de 2010, les Ivoiriens s'étaient habitués à une fin d'année sobre, sans grande inquiétude malgré la situation économique qui ne permet plus aux familles de s'adonner à des fêtes fastidieuses.



Pour cette fin d'année 2019, le thermomètre politique ne permet pas aux populations d'avoir le cœur tranquille. Nombreux sont des Ivoiriens qui sont gagnés par une peur bleue depuis qu'ils constatent une atteinte exagérée des libertés individuelles et collectives des citoyens en Côte d'Ivoire.



Prévu rentrer initialement dimanche 22 décembre, l'arrivée de Soro a été reportée au lendemain lundi 23 décembre. Mais contre toute attente, sa venue ne s'est pas passée comme le souhaitaient ses partisans qui, contre leur gré, ont été empêchés d'accueillir leur leader. Plus grave, plusieurs dirigeants politiques pro-Soro dont Alain Lobognon, Soro Kanigui, Soûl To Soul ont été mis aux arrêts après leur conférence de presse pour dénoncer toutes les manœuvres du pouvoir actuel contre l'ex-PAN.