Côte d’Ivoire: Soro délègue son pouvoir à Oulla et ne sera pas au congrès du RHDP

La Dépêche d'Abidjan

Le président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, a délégué vendredi ses pouvoirs au vice-président de l’institution Privat Oulla, aux fins de présider les réunions du Bureau et la direction des services, « de ce jour au 20 février 2019 », selon une note.



« Je soussigné Soro Kigbafori Guillaume, président de l’Assemblée nationale, donne l’ordre à Oulla Gueladet Ephrem Privat, vice-président de l’Assemblée nationale, d’assurer la présidence des réunions du Bureau et la direction des services sur la période allant de ce jour au 20 février 2019 en raison de mon absence », indique la note intitulée « délégation de pouvoirs ».



Interrogé par APA, le Directeur de la communication du président de l’Assemblée nationale, Moussa Touré, a fait savoir que M. Oulla pourra « signer des actes » en son nom. Et ce, durant les vacances parlementaires.



« Ce n’est pas un courrier caché », car les services de l’Assemblée en ont donné une copie à tous les députés (une copie a été déposée dans le casier de chaque député), a-t-il poursuivi, faisant observer que Guillaume Soro « ne sera pas au stade » Félix Houphouët-Boigny, samedi, pour le Congrès constitutif du Parti unifié Rhdp (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, la coalition au pouvoir). Le président de l’Assemblée nationale est en déplacement en Europe, a précisé Moussa Touré.



APA