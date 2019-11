Côte d'Ivoire - Tom D. Genèse devant la presse : "Je n'ai pas peur..."

La Dépêche d'Abidjan

Attendu par ses fans, le nouveau single "Si tu as fini, il faut partir" de l'artiste chanteur Tom D Genèse est sur le marché du disque ainsi que sur tous les sites de téléchargement, depuis samedi 16 Novembre.

Devant la presse, le reggaeman se dit prêt à tout.

C'est par une conférence de presse tenue au Café de Venise, à Yopougon, samedi dernier, que l'artiste a rendue officielle la sortie de sa chanson intitulée " Si tu as fini, il faut partir". Une oeuvre qui, bien qu'étant encore en phase de finition, suscitait des murmures dans la sphère politique en Côte d'Ivoire, voire en Afrique. Et ce, en raison de l'effet qu'elle provoque dans le milieu politique.



Le message du reggaeman ivoirien est très clair. Sans langue de bois, celui que l'on surnomme le nouveau "Messager du peuple" demande aux dirigeants africains d'arrêter de s'éterniser au pouvoir et d'accepter l'alternance politique qui est un principe démocratique. Pour ce jeune chanteur, originaire de Bouna, les gouvernants africains doivent être habités par la sagesse en rendant le pouvoir au peuple qui les a élus, à la fin de leurs mandats."En voulant coûte que coûte s'aggriper au pouvoir, ils mettent en péril la paix sociale et ce sont les populations qui en pâtissent. Le fauteuil présidentiel n'est pas un bien familial. Il est sacré. C'est pourquoi je demande à nos dirigeants africains de partir s'ils ont terminé leur temps " a-t-il martelé .



Se présentant comme un artiste engagé qui a choisi cette musique de combat, de justice et de vérité qu'est le reggae, Tom D Genèse dit ne rien craindre de ce qui adviendra. "Je n'ai pas peur pour ma sécurité. Je suis un artiste et je chante ce que je ressens. D'ailleurs je n'ai indexé personne dans ma chanson. C'est un message de prévention que je lance, maintenant celui qui veut en faire d'autres interprétations, c'est son affaire. Si dorénavant je suis menacé, je prendrai l'opinion a témoin", déclare-t-il.



Message reçu cinq sur cinq par les nombreux hommes de médias conviés à cette conférence de presse au cours de laquelle les nombreuses questions posées ont été répondues sans faux fuyant par l'artiste et son staff managerial.



Ce single, qui annonce la sortie imminente du deuxième album complet de Tom D Genèse, a été enregistré en featuring avec l'artiste Jamaïcain Stiky Rise vivant aux États-Unis. Les arrangements ont été l'affaire de Babulax Lee, au studio DMB. Après cette sortie officielle, l'artiste compte faire des tournées de spectacles. Un clip vidéo déjà tourné va accompagner cette chanson dans le cadre de sa promotion.



José TETI, Correspondant permanent à Abidjan