Côte d'Ivoire - Village de Songon TÉ : Une cérémonie de libation en l'honneur du tout nouveau chef Koutouan Victor

La Dépêche d'Abidjan

Le village de Songon TÉ a un nouveau chef. Il s'agit de Monsieur Koutouan Victor. Une grande cérémonie de libation a eu lieu le lundi 10 Février dernier pour présenter le tout nouveau chef aux villageois et le confier aux ancêtres.

Ce sont, en effet, les doyens du village appelés dans le langage traditionnel Atchan" les nanans" qui ont procédé officiellement à ce rituel de libation. Un rituel qui revêt un double sens selon la tradition ATCHAN. Il s'agit, d'une part, de montrer aux yeux du monde que le pouvoir de l'ancien chef prend officiellement fin à compter de ce jour, puis présenter le tout nouveau chef en la personne de Monsieur Koutouan Victor aux villageois. C'est ce dernier qui conduit désormais la destinée du Village de Songon TÉ.



D'autre part, cette cérémonie permet, selon cette même tradition, de confier le pouvoir du nouveau chef aux ancêtres afin que son pouvoir soit conforté davantage.



Ainsi, par cette cérémonie de libation exécutée par les " Nanans" sur la place publique de ce gros et beau village de plus de 5000 âmes , situé en banlieue d'Abidjan, les autorités coutumières ont voulu solennellement présenter à la face du monde que seul le nouveau chef Koutouan est désormais le garant de la destinée du village de Songon-té depuis ce lundi 10 Février, comme le recommande leur tradition.



Cette cérémonie revêtait donc une importance capitale pour tous les villageois qui ne se sont pas faits prier pour prendre d'assaut la place publique ce jour-la pour connaître leur nouveau chef. Dans une ambiance des grands jours, les populations se sont mobilisées massivement pour apporter leur caution au nouveau chef choisi.

Pour rappel, selon la tradition en pays Atchan, le chef du village est désigné par le collège des des doyens ( les nanans) du village. Après donc consultation de ces derniers, le choix s’est porté sur Monsieur Koukouan Victor, de la catégorie Tchagba Djehou qui aura pour second Nandjui Aristide.



Au nom de ce collège des doyens, Michel Akré Akré a fait une libation pour confier le mandat du nouveau chef aux mannes afin que le règne du nouveau chef soit couronné de succès.

Heureux du choix porté sur sa personne pour conduire les destinées du village pour les 15 prochaines années, le nouveau chef a exprimé ses remerciements aux doyens et à l’ensemble des habitants du village.

Il a appelé au rassemblement de tous les fils et filles du village pour que dans un climat de paix, le projet de développement de Songon-té soit amorcé.



« Nous allons travailler avec les jeunes, les vieux, les femmes, avec tout le monde dans l’union. Nous allons chercher des partenaires et des investisseurs pour booster le développement du village de sorte que les jeunes aient du travail, les femmes développent leurs activités, notamment la production d’attiéké » a souhaité le tout nouveau chef du village de Songon TE.

Soulignons au passage que Monsieur Koutouan Victor, est expert économiste et homme d’affaires. Après avoir occupé plusieurs hauts postes auprès de la banque mondiale et de différents ministères, Il est présentement professeur à l’Institut Nationale Polytechnique Houphouët Boigny de Yamoussoukro.



José TÉTI, Correspondant permanent à Abidjan