Côte d’Ivoire : après la création du RHDP, que reste-t-il des anciens partis ?

La Dépêche d'Abidjan

Depuis le 26 janvier 2019, le RHDP est le nouveau parti présidentiel. Il regroupe le RDR, fondé par Alassane Ouattara, l’UDPCI de Mabri Toikeusse, des franges du MFA, du PIT et de l’UPCI (Upéci). Pour autant, ces partis n’ont pas été formellement dissouts au sein du RHDP. Leurs militants et cadres vont progressivement constituer la structure du nouveau parti qu’Alassane Ouattara veut voir sur pied d’ici deux mois. Ces partis, comme le RDR, seront ainsi « de facto » vidés de leur substance mais devraient garder une existence légale.

Au RHDP, il y a certains mots qui fâchent : disparition, dissolution, absorption. On prèfère parler de « transferts de compétences ». A l’échelon local, tous les secrétaires de sections des formations composants le RHDP ont désormais la casquette du nouveau parti. Mais tous gardent leurs prérogatives. « Le maillage local permettra une meilleure couverture, explique Adama Bictogo du RHDP. Puis se mettront en place les structures : coordinations, secrétaires départementaux, délégations régionales, comité central et conseil politique… La mayonnaise prendra au fur et à mesure que les activités du RHDP seront menées », ajoute-t-il.