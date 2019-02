Côte d’Ivoire : après la démission de Guillaume Soro, quid du président du Sénat?

La Dépêche d'Abidjan

Après la démission du président de l’Assemblée nationale, qu’en est-il du président du Sénat ? Jeannot Ahoussou-Kouadio n’est pas apparu non plus au congrès RHDP du 26 janvier. Par conséquent, l’ancien Premier ministre, PDCI, devrait quitter ses fonctions à en croire du moins les préceptes énoncés le mois dernier par plusieurs hauts cadres RHDP.Après l’épilogue le 8 février du retentissant feuilleton de la démission de Guillaume Soro, les regards se tournent maintenant vers le président du Sénat. Le PDCI Jeannot Ahoussou-Kouadio ne s’est pas rendu non plus au Congrès RHDP du 26 janvier. Mais depuis, l’ancien Premier ministre d’Alassane Ouattara s’est fait silencieux.Quoi qu’il en soit, si le président du Sénat devait suivre le même chemin que Guillaume Soro, les choses ne pourraient se passer de la même façon. Le Sénat n’est toujours pas au complet (33 de ses 99 membres restent à nommer par le président Ouattara). Il n’a jamais siégé, et ses prérogatives ont même été transférées à l’Assemblée en septembre dernier. Impossible donc de convoquer une session extraordinaire pour lire devant les sénateurs son discours de démission.