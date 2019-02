Côte d'Ivoire : croissance toujours insolente malgré un léger ralentissement

La Dépêche d'Abidjan

La croissance économique ivoirienne ralentit un peu en 2018, mais reste l’une des plus rapides du monde, selon un rapport annuel de la Banque mondiale sur l’économie ivoirienne présenté jeudi 21 février à Abidjan. L’institution met l’accent sur l’urgence de résoudre le grave problème de mobilité dont souffre la capitale économique.

En 2018, la croissance ivoirienne devrait atteindre 7,4% contre 7,7 en 2017 calcule la Banque mondiale qui, si elle pointe le « contexte d’incertitude électorale » en 2020, estime que, sauf accident, la croissance devrait rester aux alentours de 7% jusqu’en 2021.Les facteurs de ce ralentissement : une conjoncture défavorable pour les exportations agricoles et un essoufflement de secteurs porteurs ces dernières années comme la finance, les mines, l’énergie et les télécoms, même si « le transport et la construction ont continué à bien se porter ».une inflation faible (1%) et un déficit budgétaire ramené de 4,5 à 4%. Pour autant, la dette a augmenté (52,6% du PIB) et les recettes fiscales ne représentent que 16,5% du Produit intérieur brut, un des taux les plus bas de la sous-région.