Côte d'Ivoire : dégel des comptes des enseignants grévistes ayant «effectivement repris» les cours

Le ministère ivoirien de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a annoncé, jeudi, le dégel des comptes des enseignants grévistes qui ont « effectivement» repris les cours depuis lundi dernier, a appris APA auprès de ce département ministériel.



« Madame le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a reçu le 13 mars 2019 (mercredi) les membres de l'ISSEPCI... Il ressort des échanges entre la première responsable de l'éducation nationale et des syndicalistes que tous Les enseignants ayant repris les cours depuis le lundi 11 mars 2019 verront leurs comptes dégelés», assure un communiqué de ce ministère insistant que ce dégel des comptes concerne les enseignants grévistes qui ont « effectivement repris les cours ».



Cette rencontre entre la ministre Kandia Camara et l'intersyndicale de l'enseignement préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire (ISSEPCI) s'inscrit dans le cadre des négociations entre le ministère et les syndicats.



Plusieurs enseignants grévistes qui ont débrayé pendant plus d'un mois dans le pays, ont soutenu qu'ils se sont vus ponctionnés le salaire le mois dernier.



Des syndicats d'enseignants observent depuis plus d'un mois une grève sur le territoire national pour revendiquer la revalorisation des indemnités de logements.



Malgré l'appel à la reprise de certains syndicalistes, les cours restent perturbés à Abidjan et à l'intérieur du pays.



Depuis mi-février, le ministère ivoirien de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a ouvert officiellement un cadre de négociation avec les organisations syndicales d'enseignants grévistes.



Mercredi au terme d'un Conseil des ministres, le gouvernement ivoirien a noté pour sa part, que les cours sont actuellement « effectifs» dans les écoles primaires en Côte d'Ivoire, mais « mitigés » dans le secondaire assurant toutefois que le ministère de l'éducation nationale est en négociation avec les grévistes pour que les élèves puissent continuer d'aller à l'école dans les plus brefs délais.



APA