Côte d’Ivoire : des incidents durant les élections partielles

La Dépêche d'Abidjan

En Côte d'Ivoire, la reprise du vote pour les élections locales a encore été accompagnée d'incidents. Dimanche, des élections partielles se tenaient dans six communes et deux régions suite à l'annulation du scrutin du 13 octobre dernier. Deux mairies en particulier ont encore été au centre de l'attention, celle de Port-Bouët à Abidjan et celle de la ville côtière de Grand-Bassam. Dans ces deux localités, le duel entre les candidats ressemble fort à un avant-match entre le RHDP au pouvoir et son opposant le PDCI pour la présidentielle de 2020. Et comme le 13 octobre dernier, la tension est montée d'un cran dans les deux villes.