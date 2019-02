Côte d’Ivoire : la tension ne retombe pas dans le secteur de l’éducation

La Dépêche d'Abidjan

Les autorités appellent à la reprise des cours en Côte d’Ivoire. La ministre de l’Education s’est exprimée, ce jeudi 21 février 2019, sur la grève qui paralyse depuis près d’un mois le secteur de l’enseignement. Kandia Camara s’est montrée ferme sur la question de l’école le mercredi, mais optimiste sur une reprise prochaine des cours. Un optimisme portant loin d’être partagé par les syndicats.

A grands renforts de chiffres, Kandia Camara s’est félicitée des résultats de son ministère avant de répondre aux questions sur la crise qui paralyse le système éducatif depuis près d’un mois. « Les discussions se déroulent dans de bonnes conditions et nous osons croire que, d’ici la fin de la semaine, les syndicats qui ont lancé le mot d’ordre de grève vont le lever, afin que tous les enseignants reprennent les cours dès le lundi, comme je l’ai annoncé », a-t-elle déclaré.Réaction de surprise parmi les enseignants. Pacôme Attaby, leur porte-parole, est sceptique. « Pour l’instant, on nous écoute, dit-il, mais aucune proposition n’est faite. » C’est notamment le cas sur les cours du mercredi rétablis « pour plus d’équité », selon la ministre.