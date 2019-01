Côte d’Ivoire : pourquoi Ouattara a annoncé la démission de Soro en février

La Dépêche d'Abidjan

Le chef de l’État Alassane Ouattara a annoncé le 28 janvier que Guillaume Soro démissionnerait en février de la présidence de l'Assemblée nationale. Lors d'un ultime tête-à-tête, quelques jours plus tôt, le président ivoirien avait tenté de l'en dissuader.

C’est « en février » prochain que Guillaume Soro démissionnera de la présidence de l’Assemblée nationale. Alassane Ouattara l’a annoncé le 28 janvier à la presse, réunie à l’occasion de sa présentation des vœux de la nouvelle année.La démission de Guillaume Soro sera ainsi actée à son retour des États-Unis, où il séjournera à partir de début février pour son doctorat en finances à Harvard. Le président de l’Assemblée nationale, qui restera député de Ferkessédougou, compte consacrer son temps à sa famille et à ses études aux États-Unis.L’annonce du président intervenait deux jours après le congrès ordinaire du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), auquel Guillaume Soro était absent. Ne croyant pas au nouveau parti unifié porté par Alassane Ouattara, Guillaume Soro lui avait en effet annoncé, début janvier, de son intention de bouder l’événement et de quitter ses fonctions.Une position qu’il avait réaffirmée le 24 janvier lors d’un ultime tête-à-tête avec le chef de l’État à sa résidence de Cocody Riviera-Golf. La rencontre d’une heure, qui avait démarré froidement peu avant 19 heures, s’était terminée de façon cordiale et chaleureuse, malgré leurs importantes divergences.