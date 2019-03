Côte d’Ivoire : trois ans après l’attentat de Grand-Bassam, le cerveau présumé est toujours en fuite

La Dépêche d'Abidjan

Trois ans après l’attentat de Grand-Bassam, ville balnéaire au sud de la Côte d’Ivoire, qui a fait 19 morts le 13 mars 2016, l’enquête a permis d’interpeller plusieurs acteurs directs et indirects. Mais le cerveau présumé de l'attaque est toujours en fuite.

Dans la commune huppée de Cocody, à Abidjan, un agent de sécurité fait passer les clients sous un portique de détection de métaux à l’entrée d’un important supermarché ce mercredi 13 mars 2019. Il y a trois ans, l’attentat de Grand-Bassam, ville voisine d’Abidjan, a changé le comportement de nombreux Ivoiriens.Nous sommes le 13 mars 2016. Plusieurs assaillants armés de kalachnikovs s’introduisent dans des hôtels situés en bordure de mer à Grand-Bassam. Ils ouvrent le feu de façon indiscriminée. Dix-neuf personnes périssent, dont trois militaires ivoiriens. Trois assaillants (deux Maliens et un Ivoirien) sont tués par les militaires ivoiriens des Forces spéciales, dépêchés sur le site. Parmi ces derniers, trois y laissent leur vie.Trente-trois blessés sont pris en charge, alors qu’Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) revendique l’attentat mené, selon leur communiqué, par la katiba Al-Mourabitoune de l’Algérien Mokhtar Belmokhtar, alias Le Borgne. Un groupe à l’origine de deux autres attaques meurtrières, à Ouagadougou (Burkina Faso) en janvier 2016, et à Gao (Mali), un an plus tard.Au total, au moins 80 personnes ont été interpellées en Côte d’Ivoire, au Mali et au Burkina Faso, en lien avec cette affaire, selon une source proche du dossier.Mais un individu manque toujours à l’appel : Kounta Dallah, suspect numéro un et présenté par les autorités ivoiriennes comme le cerveau de l’attaque. L’arrestation d’Assane Barry – dit « Sam », interpellé à Dabou, ville voisine d’Abidjan – qui l’a côtoyé durant des mois, au Mali et en Côte d’Ivoire, a certes permis d’obtenir des informations supplémentaires sur l’activité de ce natif de la région de Tombouctou (Mali), mais n’a pas suffi à remonter jusqu’à lui.