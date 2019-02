Côte d’Ivoire : un leader syndical de l’enseignement supérieur écroué pour « troubles »

La Dépêche d'Abidjan

Son arrestation lundi 18 février est survenue alors que la grève des professeurs à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, la principale du pays, est entrée dans sa cinquième semaine.





La justice ivoirienne a inculpé et écroué mardi 19 février à Abidjan le dirigeant du premier syndicat des professeurs d’universités publiques de Côte d’Ivoire, Johnson Zamina Kouassi. Parmi les motifs : « troubles à l’ordre public », a-t-on appris de source syndicale.« Le camarade Johnson Zamina Kouassi, secrétaire général et porte-parole de la Coordination nationale des enseignants-chercheurs (Cnec), a été déféré à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (Maca) pour troubles à l’ordre public et politique, séquestration, flagrant délit, injures », a expliqué Théodore Gnagna Zadi, président de la plateforme qui regroupe une cinquantaine de syndicats de fonctionnaires.« Nous allons nous mobiliser pour faire face à cette situation qui bafoue les libertés syndicales », a-t-il ajouté. Théodore Gnagna Zadi avait annoncé auparavant l’arrestation du syndicaliste lundi, menaçant de rompre la fragile « trêve sociale » et dénonçant une « violation des libertés syndicales en Côte d’Ivoire ».Pour Théodore Gnagna Zadi, meneur d’une importante grève de la fonction publique en 2017, « cette arrestation abusive suspend une trêve sociale » signée en août 2017 entre le gouvernement et les syndicats moyennant le paiement, sur plusieurs années, d’arriérés de salaires pour environ 130 000 fonctionnaires, soit 70% des effectifs de la fonction publique. Malgré cette trêve, de nombreux mouvements sociaux touchent le secteur public, dont l’enseignement.