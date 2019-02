Côte d’Ivoire : une semaine après démission, Soro crée un Comité politique

La Dépêche d'Abidjan

L’ex-président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Guillaume Kigbafori Soro, a signé vendredi à Abidjan, une semaine après sa démission, l’acte fondateur d’un Comité politique (CP), un «outil» visant «sa participation au débat et à la vie publique» ainsi qu’à «l’expression démocratique», lors d’une conférence de presse.



M. Soro a paraphé cet acte « en qualité de fondateur » de ce Comité politique en vue de « préparer sa participation au débat et à la vie publique », selon un document lu par Mme Anne Marie Bonafin, un membre de l’organisation.



« En ce qui concerne le Comité politique qui vient de naître, ce n’est pas un parti politique, c’est un outil qui existe (…) pour participer à l’expression démocratique dans notre pays », a précisé l’ancien chef du Parlement, Guillaume Kigbafori Soro.





Ce Comité politique a notamment pour mission de « mener des réflexions sur les grandes questions d’intérêt national et proposer des instruments et des cadres de promotion de la démocratie, de l’Etat de droit et d’affermissement des valeurs républicaines ». Il vise en outre à examiner les questions qui lui sont soumises par le président, selon le texte fondateur.





Le Comité est formé de personnalités choisies et nommées par décision du président. Par ailleurs, les règles relatives à son fonctionnement et à la dissolution sont fixées par décision du président.



Cette conférence de presse intervient une semaine après la démission de M. Soro de la présidence du Parlement. Le chef de l’Etat Alassane Ouattara avait annoncé ce départ, indiquant que cela était « entendu et réglé ».



