Côte d'ivoire - Média : Yakouba Sissoko le président élu de l'UNARAPCI, investi

La Dépêche d'Abidjan

L'Union Nationale des Agents des Radios de proximité de Côte d'ivoire (Unarapci) a vu le jour. Son tout premier président élu, Yakouba Sissoko alias Sisko Ngowa, a été investi dimanche 12 janvier à Abidjan.

Plusieurs confrères et des invités de marque tels que la marraine de la cérémonie Mme Kandia Camara, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, également marraine de l’'Unarapci, Docteur Emmou Sylvestre maire de Port-Bouet, co président de cette Union, M Vincent Toh Bi Irié, préfet d’Abidjan, Agnès Kraidy représentant le président d’honneur de l’Unarapci, Sidi Tiémoké Touré, Ministre de la Communication et des médias, Cissé Aboubakari Directeur adjoint des impôts et M Bello Mamadou Ayouba, opérateur économique, tous présents n'ont pas voulu se faire conter cet événement.



Le président Sisko Ngowa, agent de la Radio N’gowa de la commune Koumassi a, dans son adresse montré la vision de l’Union Nationale des Agents des Radios de proximité de Côte d'ivoire (Unarapci). Selon l'’animateur, cette union se veut le creuset de la solidarité, l’harmonie et une cohésion entre les agents de toutes les radios de proximités de la Côte d’Ivoire. ‘’ Je suis en mission pour notre corporation. Lorsqu’on est en union, on devient plus fort" a-t-il relevé. Et ce, avant de se prononcer sur ses priorités.



"Pendant notre mandat, nous allons miser sur la formation des agents et l’amélioration des conditions des cadres de vies de ces agents" ‘’, a expliqué le président investi.

Poursuivant son allocution, Sisko va faire cette confidence : ‘’"La marraine de la cérémonie et de l’'Unarapci, Mme Kandia Camara, m’'a demandé de prôner la cohésion des agents des radios de proximité. Elle m’'a recommandé d’'avoir l’'esprit d’'un rassembleur et de ne pas faire de distinction et de discrimination au sein de l'’union’’.



Pour terminer son propos, Sisko Ngowa a souligné que cette nouvelle union est en parfaite symbiose avec l’'Union des radios de proximité (URPCI) dirigée par Bamba Karamoko qui a partagé la vision de l’'Unarapci lors d’'une rencontre qu'il a eue avec M.Bamba.



Le premier président de cette nouvelle union sera aux commandes pour un mandat de 5 ans. L'Unarapci enregistre déjà plus d’une centaine d’'adhérents. Bientôt, Sisko Ngowa va présenter les membres de son bureau et dérouler l’'ensemble de son programme d’activités.



José TÉTI

Correspondant permanent à Abidjan