Côte d'ivoire - Musique Reggae : Derro Jackson fustige ‘’les coups d’État’’

La Dépêche d'Abidjan

Si Derro Seydou alias Derro Jackson adore bien les policiticiens, il deteste cependant les actes de ceux qui aiment les coups de force."J’aime les politiciens mais je n’aime pas les coups d’État"souligne-t-il.

C’est le refrain de la chanson "Coup d’État" dont la vidéo défile sur les réseaux sociaux actuellement et dont il est l'auteur. Une chanson dans laquelle l’artiste Derro Jackson fustige les travers de la politique en Afrique rythmés par les coups de force et autres dérives.



Pour cet artiste, les politiques du continent peuvent bien se passer de cette pratique. Une chanson réaliste qui cadre avec l’actualité de l’atmosphère politique actuelle en Côte d’Ivoire et dans bien d’autres pays. Une chanson aussi qui trahit un amour marqué pour son pays la Côte d’Ivoire qu’il souhaite voir se porter mieux.



Rappelons que Derro Jackson fait de la musique Reggae et vit depuis de nombreuses années en Italie d’où il a sorti plusieurs albums. Le single ‘’Coup d’Etat’’ est sorti il y a quelques mois… Derro Seydou ( son nom à l’état-civil) devenu Derro Jackson est par ailleurs maitre-patineur bien connu dans la ville de Naples.



José TÉTI

Correspondant permanent à Abidjan