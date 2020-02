En Afrique de l'Ouest, le mouvement de retour des Afro-descendants prend de l’ampleur

La Dépêche d'Abidjan

Depuis quelques années, de nombreux Afro-Américains, à la recherche de leur histoire et leurs racines se rendent en Afrique de l'Ouest sur les terres de leurs ancêtres réduits en esclavage et envoyés en Amérique. Un phénomène impulsé, notamment, par "l'année du retour", initiative ghanéenne qui, en 2019, a incité près de 750 000 visiteurs à se rendre sur les routes du tourisme mémoriel. Au-delà de ces pèlerinages, certains tentent l'aventure de l'expatriation, des investissements et de la création d'entreprise. Reportage au Togo et au Bénin.