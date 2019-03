En Côte d’Ivoire, l’opération « Yako ! » indemnise les victimes de la crise post-électorale

La Dépêche d'Abidjan

Depuis 2017, 3 000 personnes ont reçu chacune un chèque de 1 500 euros pour « les droits violés, les dommages subis et les outrages endurés » entre 2010 et 2011.

« Ce fonds a complètement changé ma vie », exulte Mariam Cissé, qui est veuve. L’opération d’indemnisation des victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 connaît un franc succès en Côte d’Ivoire, où les bénéficiaires se disent toutefois inquiets d’un retour des violences, à un an de la présidentielle.« J’étais désespérée, après le décès de mon mari. J’étais mendiante. Je quémandais de gauche à droite pour nourrir mes enfants », témoigne-t-elle, assise dans sa petite boutique de lingerie dans le quartier populaire de Yopougon à Abidjan, théâtre de nombreuses exactions durant la crise post-électorale. « Grâce au fonds j’ai pu ouvrir une boutique. J’arrive à me prendre en charge et à scolariser mes enfants », raconte-t-elle, entourée de ses enfants. « Ce commerce m’a redonné goût à la vie, je me sens naître de nouveau », raconte la quinquagénaire en écrasant une larme, assise devant une petite maison délabrée.La Côte d’Ivoire a connu une décennie de troubles entre 2002 et 2011, avec un pays coupé en deux entre pouvoir et rebelles. Les tensions ont culminé avec la crise post-électorale de 2010-2011 qui a « fait 3 248 morts et plus de 1 000 blessées et invalides », selon la ministre ivoirienne de la solidarité et de la cohésion sociale, Mariatou Koné, qui pilote l’opération de « réparation des préjudices » alimentée par un fonds gouvernemental de 15 millions d’euros. Le pays, première économie de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), qui regroupe huit pays, a connu des crises depuis 1990 et l’avènement du multipartisme, « mais c’est la première fois […] que l’on effectue des réparations de préjudices », précise-t-elle.