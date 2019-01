En Côte d’Ivoire, les imams annoncent la création d’une télévision islamique

La Dépêche d'Abidjan

En Côte d’Ivoire, la télévision islamique Al Bayane – Le manifeste en Arabe – devrait voir le jour en mars. L’annonce a été faite le 29 décembre par le président du Conseil supérieur des imams (Cosim).

Une télévision nationale islamique nommée « Al Bayane » pourrait commencer à émettre en Côte d’Ivoire « d’ici mars 2019 », a annoncé le cheick Bouakary Fofana, le président du Conseil supérieur des imams de Côte d’Ivoire (Cosim).Al Bayane sera la première télévision confessionnelle hertzienne du pays. Il existe d’autres médias télévisuels religieux mais ils sont numériques ou affiliés à des bouquets satellites. C’est le cas de la télévision catholique Ecclesia TV et de nombreuses chaînes chrétiennes évangéliques.La libéralisation de l’espace audiovisuel en Côte d’Ivoire est récente. Elle date de décembre 2016. Malgré cette libéralisation, la caution pour la création d’un média audiovisuel hertzien ou sur la TNT demeure élevée. Elle est d’un milliard de francs CFA (1,5 million d’euros) pour les chaines commerciales et de 500 millions de francs CFA pour les chaînes confessionnelles.Pour la réalisation de leur projet, les guides religieux musulmans de Côte d’Ivoire avaient lancé une collecte de fonds pour la mobilisation d’un milliard de francs CFA. Dénommée « tempête verte », l’opération de collecte consistait à recueillir une contribution minimum de 1 000 FCFA (1,5 €) auprès d’un million de fidèles musulmans. Des carnets de cinquante tickets de contributions ont été confectionnés par le Cosim et distribués aux fidèles pendant le mois de Ramadan du 16 mai au 16 juin 2018.L’argent collecté vise à équiper les studios en matériels de production et satisfaire les conditions financières liées à l’ouverture de la télévision.