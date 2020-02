Facebook et Twitter, les nouveaux censeurs

La Dépêche d'Abidjan

« Une Cour suprême » fin 2019. C’est-à-dire, une justice privée. Voilà ce que Facebook prépare dans les coulisses. L’information est révélée le 26 juin dernier par le Monde. Est-ce une façon radicale pour le réseau social de résoudre les dernières controverses liées à la régulation de ses contenus et éviter que les États ne s’y emploient à sa place par un cadre réglementaire ? C’est fort probable.La dernière polémique date du 19 mars 2019. Ce jour-là, un homme franchit la porte de deux mosquées. À la main, il porte une arme. Au front, une caméra Gopro. Sur place, il tue 59 personnes. Retransmise en direct sur Facebook, sa vidéo est visionnée, partagée 1,2 millions de fois et copiée sur YouTube. Avant la censure par le réseau social, les vingt-neuf minutes sont longues. Un an plus tôt, quasiment jour pour jour, c’est une toute autre histoire qui se déroule, cette fois, au tribunal de Paris. Un enseignant est débouté par la justice. Depuis sept ans, il se bat contre la fermeture de son compte Facebook pour « atteinte à la pudeur ». Son méfait ? Avoir publié le cliché de l’Origine du monde de Gustave Courbet.