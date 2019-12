Franc CFA, clé de voûte de la Françafrique

La Dépêche d'Abidjan

OPINION. Le FCFA est une aubaine pour les entreprises françaises implantées en Afrique qui peuvent rapatrier leurs bénéfices en Europe sans aucun risque de change, ce qui profite à des multinationales comme Bolloré, Bouygues, Orange ou encore Total... Outrageusement avantageux pour l'économie française, cette monnaie, entièrement contrôlée par la France, coûte en revanche aux citoyens africains. Par Michel Santi, économiste (*).

Insulte à la souveraineté de quatorze nations africaines, le franc CFA (FCFA) est un système anachronique car la France est le seul pays au monde qui se paie encore le luxe de gérer la monnaie de ses ex-colonies, et ce, plus d'un demi-siècle après leur indépendance. Créé en 1945, le CFA signifiait dans un premier temps « colonies françaises d'Afrique » avant de devenir « communauté française d'Afrique » dès 1958. Ayant changé de nom au gré des aléas de la décolonisation et des évolutions politiques, rebaptisé dans les années 1960 suite à l'indépendance des colonies en « communauté financière africaine » pour l'Afrique de l'Ouest, et en franc de la « coopération financière en Afrique centrale » pour l'Afrique centrale, le FCFA reste néanmoins intégralement sous la tutelle du ministère français des Finances.Et pour cause, puisque la parité FCFA/euro nous permet - à nous Français - de continuer à acquérir des matières premières africaines (cacao, café, bananes, bois, or, pétrole, uranium...) sans avoir à débourser la moindre devise étrangère, tout comme elle autorise nos entreprises à investir dans cette zone franc sans risquer de dépréciation monétaire.