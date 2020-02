Guinée : Jean-Luc Mélenchon soutient le combat du FNDC contre le 3e mandat d’Alpha Condé

La Dépêche d'Abidjan

Le député de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône et président du groupe « La France insoumise » à l’Assemblée nationale a affiché son soutien au combat que mène le Front national pour la défense de la constitution (FNDC) contre le maintien d’Alpha condé au pouvoir.

Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter, Jean-Luc Mélenchon a exprimé sa solidarité avec les opposants au troisième mandat du président Alpha Condé qui ont décidé d’entrer dans une phase de résistance face au pouvoir en place.‘’En ce moment, le peuple de Guinée, une fois de plus, assume sa tradition profonde d’indépendance et de volonté de souveraineté populaire. Je lui adresse mon salut le plus fraternel et cordial. Je sais les deuils qui accablent dans ce moment de mobilisation générale, tant d’entre vous, après près de 35 personnes aient été exécutées dans la répression qui frappe vos mouvements’’, a-t-il déclaré.Informé et sollicité par le collectif « Tournons la page », l’ancien candidat à la présidentielle française de 2017 dit avoir pris ‘’la mesure avec mes camarades de ce qui se joue en ce moment même en Guinée. Il est vrai qu’un pesant silence entoure des mobilisations à tous égards spectaculaires, dans tous leurs aspects et dans leur créativité. Raison pour laquelle, nous regardons vers la Guinée, comme vers un lieu du monde où il y a à apprendre de la volonté populaire’’.