HSF demande la libération sans condition de Kemi Séba

La Dépêche d'Abidjan

Horizon Sans Frontières a appris avec surprise, le refus d’accès sur le territoire sénégalais de Kémi Séba alors qu’il a été régulièrement convoqué pour assister à son procès



Ce comportement n’honore pas le Sénégal en matière de respect des droits de l’homme et surtout des conventions internationales que le Sénégal a ratifiées, entre autres, droit de l’homme, son corolaire de droit à un procès équitable et qui signifie la présence effective de la personne.



Or Monsieur Séba, qui doit faire face en appel à la juridiction sénégalaise, a droit d’y accéder et de faire entendre sa cause dans le respect du principe du contradictoire qui concerne tout procès dans une démocratie soucieuse du respect des droits de l’homme.



HSF appelle les autorités à la retenue, au respect des règles élémentaires du procès équitable, permettant à Monsieur kémi Séba d’assister librement à son procès.



Rien en principe ne s’oppose à ce qu’il puisse assister à ce procès au regard des dispositions internationales signées par le Sénégal quand bien même, il ferait l’objet d’interdiction du territoire.



Il est plus judicieux et respectueux des droits de l’homme, de permettre à une personne convoquée devant une juridiction ou dont le procès s’ouvre devant une juridiction d’accéder sur le territoire sénégalais avec une assignation à résidence si besoin à son hôtel ou à son domicile, le temps de son procès à l’issu duquel les autorités sont libres de donner suite.



Boubacar Séye



Président d’horizon Sans Frontières



Chercheur en migrations internationales