Inauguration du Centre Hospitalier Régional de Yamoussoukro : MedAfrique réalise les promesses du gouvernement ivoirien

La Dépêche d'Abidjan

Chose promise, chose due, le Président Alassane Ouattara a inauguré le CHR de Yamoussoukro rénové après des travaux de mise à niveau effectués par le consortium MedAfrique, appartenant au groupe Snedai, mercredi 18 décembre 2019.

Dans le cadre de sa politique sociale, le gouvernement ivoirien a initié depuis quelques années un vaste et ambitieux programme de remise à niveau des plateaux sanitaires sur l’ensemble du territoire. Ce programme s’inscrit également dans le prolongement de la Couverture Médicale Universelle (CMU) qui visant à permettre l’ensemble des populations vivant en Côte d’Ivoire, de bénéficier d’un accès aux soins médicaux, grâce à des infrastructures conformes aux normes internationales.





Situé dans la commune de Yamoussoukro en face du grand marché de ladite ville, le CHR couvre une population estimée à plus de 391.117 habitants en 2016, selon la Direction Départementale de la Santé et de l’Hygiène Publique.Le CHR de Yamoussoukro a une superficie d’un hectare et demi, et dispose de 18 bâtiments de type pavillonnaire composant une direction, une administration et plusieurs services.