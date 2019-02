Intégration Nationale - Le Rêve Ivoirien - Vivre En Côte d'Ivoire : un beau Rêve Pour Tous.

Dans une récente contribution au débat en Côte d’Ivoire j’avais exposé sur l’ethnicité, la religion et leur utilisation en politique. Je suis fier d’avoir assisté à un débat ouvert qui augure des lendemains meilleurs pour notre peuple.



Dans ma contribution d’aujourd’hui je viens vers vous, mes frères et sœurs ivoiriens pour vous présenter notre programme de gestion que nous allons appliquer après la victoire en Octobre 2020. Je sais que nous allons gagner ces élections grâce à notre discipline, notre connaissance profonde de la Côte d’Ivoire, des Ivoiriens, de l’Afrique et du monde.



Je n’ai jamais été loin de la Côte d’Ivoire, des Ivoiriens puisque je participate de façon active à leur vie quotidienne. Je participe de façon active à la vie de ceux que je connais et qui me connaissent. Leur vie difficile et compliquée n’est pas différente de ceux que je ne connais.



Je vous propose le Congrès National du Peuple Ivoirien (Le CNPI) comme l’instrument de l’achèvement du bien-être de l’ivoirien et de ceux qui nous font l’honneur de vivre sur notre terre.

Je pense que le chapitre le plus logique de notre programme de gestion de l’Etat qui doit suivre ma contribution sur l’ethnicité, la religion en politique est le pan sur l’intégration nationale.



Le CNPI propose dans le mois de Février 2021 juste après les fêtes de la nouvelle année, au lendemain de notre victoire à la présidentielle, la mise en place du comité du forum national de concertation sur notre diversité culturelle, ethnique et religieuse.



Le but du forum sera de définir et d’établir une identité nationale basée sur notre diversité en tant nation de plus de 60 groupes ethnique et de nationaux, binationaux qui sont devenus ivoiriens récemment ou depuis des années parce qu’ils aiment notre pays.



La Côte d’Ivoire de l’ère CNPI va embrasser l’inclusion comme doctrine sociale d’intégration. Faire confiance à la Cote d’Ivoire, aimer la Côte d’Ivoire et ne jamais être celui qui montre la case ivoire de la main gauche.



Le forum nous aidera de trouver le mécanisme social, économique, culturel et politique afin de mettre en place une identité nationale en conformité avec nos traditions et le monde dans son évolution continue. La recherche continuera afin d’aboutir à la création d’une langue nationale à côté de la langue française. Une dénomination, un alphabet, des règles de grammaire et de vocabulaire de cette langue seront adoptés au parlement et son enseignement comme seconde langue sera inséré dans le programme scolaire et universitaire national.



Le forum sera l’occasion de produire un document scientifique de référence nationale (Type le nouveau contrat social) pour l’application de notre gestion de l’Etat dans ses attributions et obligations vis-à-vis du citoyen. Nous poserons ainsi le débat sur l’indépendance monétaire qui pour moi va de pair avec l’indépendance linguistique. Nous déciderons si le combat de l’indépendance monétaire peut-être engagé quant à l’état actuel du mécanisme financier et économique mondial. Dans la gestion des hommes et de leur devenir il faut être un bon stratège. Rien ne sera fait sur la base de l’émotion sans certitude qu’au bout du chemin notre peuple sera heureux.



Le débat est ouvert et exprimez-vous librement sans peur. Accepter d’être contredit. C’est ça la nouvelle Côte d'Ivoire que nous proposons.



Dr. Abass Yaya,

Président CNPI – Pour la Cote d’Ivoire nous luttons.