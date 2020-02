L’aliénation au cœur de la société africaine

La Dépêche d'Abidjan

Nous sommes tous des aliénés spirituels, culturels, sociaux, politiques, économiques...

L’aliénation est un état d’inconscience de tout Homme privé de sa vraie nature humaine. Une personne aliénée a l’esprit égaré, et le comportement étranger à sa nature originelle. Elle est sans connaissance partielle ou totale de ses propres repères. Elle est manipulable, exploitable, et devient ainsi l’esclave de celui qui l’aliène. L’existence d’un aliéné s’arpente aux désirs, et aux normes de son maître. Cela peut être le résultat d’un accident ou d’un long processus psychologique. Dans l’univers médical, l’aliénation est assimilée à un état de déficience psychologique synonyme de maladie mentale grave, voire de folie pure. Lorsque l’aliénation est dite culturelle, Kalala Omotunde le décrit comme étant un traumatisme psychologique, une situation particulière où un homme voire tout un peuple, asservi, infériorisé, complexé, ignorant, désorienté, frustré, résigné et faible mentalement, est devenu la “propriété” intellectuelle, morale, spirituelle, économique, culturelle et voire même physique d’un autre homme ou d’un autre peuple dominateur, ceci, sans qu’il soit en mesure de prendre conscience de la gravité et de l’anormalité de sa mise sous tutelle et de sa condition d’aliéné culturel. C’est donc à juste titre que l’on peut qualifier les africains d’aliénés.Un peuple se définit principalement sur 5 plans. Découvrons ensemble quelques aspects particuliers à ceux des Africains !Il s’agit ici de gouverner et de prendre des décisions très importantes pour son peuple. En Afrique impériale, il est donc destiné aux plus sages et non aux plus riches.Nous parlons d’aliénation à ce niveau, parce que le modèle actuel copié de l’occident détruit notre société africaine (Démocratie). Il stipule qu’une poignée de riches avec une intégrité douteuse, dépensent des millions pour faire leur propagande ou la contre-publicité de leurs opposants (voir RDPC au Cameroun). Ensuite il est demandé au peuple affamé de le choisir comme chef sinon il ne pourra pas l’aider. Il estime qu’il ne peut aider que si et seulement si il est chef. Ce désolant cirque revient régulièrement après chaque mandat durant lequel, le riche élu prend des décisions pour la plupart à l’opposé de ses promesses de campagne, des décisions dont la résultante est souvent tout sauf le bien-être du peuple qu’il a promis aider. Obligé, ce peuple devra attendre les prochaines élections (s’il y en a) pour faire semblant de voter, pour un autre bourreau, mais toujours dans la même poignée. ALIÉNATION.Nous n’avons pas de monnaie africaines. La plupart des pays africains(francophones) utilisent encore la monnaie coloniale (FCFA: Franc des Colonies Françaises d’Afrique), avec certains de nos intellectuels qui trouvent cela fantastique malgré cette incapacité, parmi tant d’autres, du citoyen de l’Afrique centrale que je suis d’inter-changer son argent avec mon frère en Afrique de l’Ouest.Notre façon d’utiliser notre argent, de le dépenser. Nous courons toujours faire nos achats dans les boutiques françaises, italiennes, américaines, etc, délaissant ainsi la boutique de notre frère (sauf dans les secteurs dérisoires : call-box, vente à la sauvette) qui voyant le faible flux de vente se voit obliger d’augmenter le prix de son produit, chassant la seule clientèle qui s’y intéresse pour finir par fermer quelques mois plus tard. Nous dormons sur facebook et whatsapp alors qu’il existe de réseaux sociaux africains créés par des africains qui n’attendent que nous (Ne pleurez plus la censure ! Dj Léo a dit : quand on aime, il faut supporter). Pas d’amalgame ! Chacun est libre de ses choix qui n’engagent que lui. Mais il faut l’honnêteté intellectuelle de reconnaître que nous faisons plus preuve d’aliénation que d’indépendance dans l’expression de nos libertés. 🙂Au niveau de la famille africaine, les enfants appartiennent à la communauté. Ils peuvent être élevés par tout parent. Il est donc inadmissible de parler d’orphelins et d’orphelinat en Afrique, c’est de l’aliénation sociale. La famille est large et non cellulaire comme en occident avec des démembrements du genre : cousins, cousine, belle-mère, tante, oncle, démi-frère… ALIÉNATION.Certains africain(e)s ont commencé à ressentir des penchants pour le même sexe et l’afficher fièrement soit disant parce que l’occident dit qu’on est libre et qu’on ne doit juger personne. La monogamie descendante des réligions importées est une aliénation pure. L’Afrique est polygamique et cela n’a rien de dévalorisant pour la femme, puisque c’est elle selon le matriarcat qui dirige la famille. (la romance à outrance et les contrats de mariages et les divorces nous le montrent bien).Notre langue n’est ni le français, ni l’anglais, ni l’allemand, ni l’espagnol, (je ne suis donc ni anglophone, ni francophone). Le fait de parler une autre langue ne fait pas de nous un aliéné. Cependant, ne pas connaitre la nôtre, ne pas la chercher, et la mettre au second plan nous dénature, et fait de nous un aliéné. La dépigmentation, est l’une des plus grandes dépravations de notre culture, sans parler des maladies encourues.