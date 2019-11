LA CÔTE D’IVOIRE À LA REUNION DU PANEL CONSULTATIF DE L’INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC À BRUXELLES

La Dépêche d'Abidjan

COMMUNIQUÉ



La Côte d’Ivoire, leader africain de Caoutchouc Naturel, a participé le Vendredi 15 Novembre 2019 (Bruxelles) à la réunion statutaire du Panel consultatif de l’Industrie du Caoutchouc (IAP), organe subsidiaire du Groupe d’Etude international sur le Caoutchouc (IRSG).

La Côte d’Ivoire était représentée par les Ambassadeurs Aly TOURÉ (Représentant Permanent de la Côte d’Ivoire à Londres) et Abou DOSSO (Chef de Mission de la Côte d’Ivoire à l’Union Européenne) à cette importante réunion en vue de communiquer sur le prochain sommet mondial du caoutchouc qui se tiendra à Abidjan en mai 2020.



Au cours de cette réunion de l’IAP, les associations et organisations privées de la filière mondiale du caoutchouc ont passé en revue des questions d’actualité. Il s’est agit notamment des perspectives du marché pour le caoutchouc naturel et synthétique ainsi que des points liés à la durabilité du secteur, le recyclage des pneus, la mise en œuvre de projets de développement de cette spéculation et l’organisation des prochaines assises de l’IRSG qui auront lieu à Abidjan.



Suite à la volonté du Président Alassane OUATTARA d’engager des réformes en vue de pallier à la fluctuation des cours internationaux pour une filière durable, il était important pour la Cote d’Ivoire de participer à cette réunion en vue de faire entendre les préoccupations des planteurs africains en général et des producteurs Ivoiriens en particuliers.