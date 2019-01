La Chambre d’appel de la CPI suspend jusqu’au 01 février la libération de Laurent Gbagbo

La Dépêche d'Abidjan

La Chambre d'appel de la Cour Pénale International (CPI) a suspendu vendredi la décision de libération immédiate décidée par la Chambre de première instance I de Laurent Gbagbo et Blé Goudé.



Elle a ordonné, vendredi, une audience publique, pour le 1 février sur leur mise en liberté. Dans l'attente de la décision de la Chambre d'appel, l'ancien chef de l'état, Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé resteront, par conséquent, en détention.



La Chambre a ordonné la présentation du mémoire d'appel du Procureur, au plus tard le 23 janvier, ainsi que les réponses y afférentes de M. Gbagbo, M. Blé Goudé et des victimes participant à la procédure au plus tard le 29 janvier 2019.



Les juges Howard Morrison et Piotr Hofmański ont joint une opinion dissidente à cette décision.



AIP