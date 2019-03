La Côte d'Ivoire est-elle prête à accueillir Laurent Gbagbo? Souhaite-t-elle son retour?

La Dépêche d'Abidjan

La libération de Laurent Gbagbo par la CPI, le vendredi 1er février 2019, a suscité une vague de réactions les plus contradictoires et les plus passionnées. Pourtant, malgré sa libération, l'ancien président n'a, pour l'instant, pas le droit de retourner en Côte d'Ivoire. Que redoute la CPI en empêchant le retour de Laurent Gbabgo et Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire ? Abidjan est-elle vraiment prête à les accueillir ?



Une émission enregistrée à Abidjan.



Avec :

- Gouagnon Seri, vice-président du Front populaire ivoirien, chargé de la justice, des libertés publiques et des droits de l’homme

- Mamadou Touré, ministre chargé de la promotion de la jeunesse et de l’emploi des jeunes et porte-parole adjoint du RHDP

- Meité Sindou, conseiller de Guillaume Soro

- Ange Dagaret-Dassaud, membre du Bureau politique du PDCI RDA.