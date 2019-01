Laurent Gbagbo doit être libéré après son acquittement, estime la CPI

La Dépêche d'Abidjan

L'ancien président de Côte d'Ivoire et l'ex-chef des Jeunes Patriotes, Charles Blé Goudé, ont été blanchis mardi de toutes les charges pour crimes de guerre requises à leur encontre. Les juges de la Cour ont rejeté mercredi la demande du procureur de maintenir en détention les deux hommes.

Les juges de la Cour pénale internationale (CPI) ont prononcé, mardi, l'acquittement de Laurent Gbagbo et sa remise en liberté immédiate. L'ancien président ivoirien, incarcéré à La Haye dans la foulée de son arrestation en avril 2011 est lavé de tous les soupçons qui pesaient sur lui. Il était accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pour le rôle qu'il aurait joué dans les massacres qui avaient rythmé la crise postélectorale en Côte d'Ivoire en 2010. Le bilan a été évalué à plus de 3000 morts par l'ONU. Jugé avec lui, Blé Goubé, éphémère ministre des Sports et leader incontesté des jeunesses pro-Gbagbo à la même époque, a lui aussi été blanchi.Les juges de la Cour pénale internationale (CPI) ont rejeté mercredi la demande du procureur de maintenir l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo en détention, après avoir annoncé mardi son acquittement pour crimes contre l'humanité. «A la majorité, la chambre (...) rejette la requête présentée par le procureur de maintenir M. Gbagbo et M. Blé Goudé en détention», a déclaré le juge président Cuno Tarfusser. Dans sa requête, le procureur affirmait qu'il existait des «raisons exceptionnelles» de s'opposer à la libération inconditionnelle de Laurent Gbagbo, en raison d'un «risque concret» que ce dernier disparaisse dans l'éventualité où le procès se poursuivrait.