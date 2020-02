Le mouvement de la renaissance Kémite est raciste ? PROUVEZ-LE !

La Dépêche d'Abidjan

Ah bon, les Noirs sont racistes maintenant ?C'est marrant parce que moi je croyais qu'on était les plus gentils, les plus ouverts aux autres cultures...on est quand même le peuple à s'être fait le plus couillonner dans l'histoire de l'humanité et le pire c'est que certains en redemandent encore !Plus sérieusement, qu'est ce que le racisme ?Je prends mon dico et là je lis : "idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains, les "races"; comportement inspiré par cette idéologie.Attitude d'hostilité systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes."Et là, j'ai beau me creuser la tête, j'ai beau chercher, je ne trouve aucun de ces symptômes chez le mouvement incriminé injustement...il est Noir, il a l'habitude, mais quand même !- Vous êtes sûr que je suis malade docteur ?- Puisque je vous le dis !- PERMETTEZ-MOI DE REMETTRE VOTRE DIAGNOSTIC ET VOTRE OBJECTIVITÉ EN DOUTE ! DEPUIS TROP LONGTEMPS VOUS M'AVEZ BRIMÉ ET MANIPULÉ POUR QUE JE PUISSE ENCORE VOUS FAIRE CONFIANCE ET QUE JE VOUS CONFIE LA CHARGE DE RELEVER MON PEUPLE QUI A TROP SOUFFERT, D'ÉDUQUER NOS ENFANTS, JE ME DEBROUILLERAI TOUT SEUL...MERCI QUAND MEME !Lorsque des Noirs créent des écoles pour enseigner à leur peuple, ils sont taxés d'extrémistes et de communautarisme !Dans cette République laïque il existe pourtant bien des écoles exclusivement réservées aux enfants juifs, chrétiens ou musulmans...ALORS OÙ EST LE VÉRITABLE PROBLÈME ?Petit rappel de faits historiques : le racisme institutionnalisé en Europe a pour base des discours et des thèses telles que celles de Joseph Arthur comte de Gobineau (1816-1882), auteur de "Essai sur l'inégalité des races humaines", fondés sur des pseudo-recherches scientifiques qui se sont avérées être de vraies escroqueries intellectuelles qui visaient à dénuer le Noir de raison et à le placer au rang le plus bas juste à côté des animaux sur une échelle de valeurs où le blanc était le mieux placé, au sommet près de Dieu...Ce discours unanimement acceptée par l'Europe servira d'excuse à la colonisation..."il faut apporter les bienfaits de la civilisations à ces sauvages !"Bizarrement ils ne sont plus jamais repartis...Y'aurait-il des richesses insoupçonnées et abondantes dans les sous-sols africains ?Vous-vous souvenez des types habillés tout en blanc avec des capuchons pointus assortis ?le Ku.Klux.Klan !Ils se masquaient alors que tout le monde savait qui en faisait partie...Ces gens pour leur sortie du week-end allaient brûler un ou deux Noirs ou les trainer derrière leur voiture pour le plaisir, histoire de montrer qu'ils étaient les plus forts et qu'ils étaient chez eux ! (l'Amérique a quand même été conquise par le génocide de 100 millions d'Amérindiens en passant...)En France, c'est plus "cool" on met les Africains et les Indiens dans des zoos comme à l'exposition coloniale de 1931 à Paris histoire de montrer comme l'homme Blanc est civilisé en comparaison à ces êtres qui se promènent à moitié nus !Les exemples sont nombreux et ne me dis pas que c'est du passé...Car c'est un argument de lâche et de faux naïf qui ne veut pas voir la vérité en face !Le passé influence le présent, tes actes sont influencés en partie par ceux de tes prédecesseurs et de leur pensée...Pour preuve je suis né dans les années 80 et tout au long de ma vie j'ai eu à subir des insultes et des remarques racistes...- Mais ce n'est qu'une minorité !- Que faisait la majorité pendant ce temps là? Attends je ne t'ai pas encore parlé des regards et des sous-entendus plus courants, des attitudes discriminatoires...- Tu vois le mal partout...- Non, je suis juste réaliste et je ferais en sorte que mes enfants n'aient pas à subir ça !Pour tous ceux qui méconnaissent le mouvement kémite et qui le critique à tort...J'ai une seule question: vous aimez la vie ?Parce que le mouvement kémite prône un retour aux sources; un respect de la nature et des ancêtres; une harmonie entre les hommes et les femmes, avec la vie; une plus grande connaissance de soi et de l'histoire de l'humanité...Avoir des convictions fortes et vouloir le bonheur des siens ne veut pas forcément vouloir dire se fermer aux autres et vivre dans la peur...