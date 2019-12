Mali : Le responsable du Bureau de la MINUSMA à Kidal déclaré Persona Non Grata

Le Gouvernement de la République du Mali informe l’opinion nationale et internationale qu’il a décidé de déclarer Persona Non Grata, le responsable du Bureau de la MINUSMA à Kidal suite aux propos qu’il a récemment tenus.

En conséquence, le responsable concerné dispose de 24h pour quitter le territoire national.

Le Gouvernement de la République du Mali rappelle que lors des entre- tiens qui ont précédé cette décision et conformément aux pertinentes résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation de Nations Unies, le leadership de la MINUSMA a réaffirmé le ferme attachement de la Mission à la souveraineté, à l’unité et à l’intégrité territoriale du Mali.

Le Gouvernement de la République du Mali rend hommage au sacrifice des soldats de la paix tombés sur le sol malien.

Il salue et encourage le personnel de l’Organisation des Nations Unies au Mali engagé dans l’exécution du mandat confié par le Conseil de Sécurité.

Bamako, le 10 décembre 2019



Le Ministre de la Communication, Chargé des Relations avec les Institutions, Porte-parole du Gouvernement



Yaya Sangaré