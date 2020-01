Martin Luther King Jr. Day à New York 2020

Martin Luther King Jr. Day tombe toujours le troisième lundi de janvier. Il est considéré le jour de l’égalité raciale. Martin Luther King était un important défenseur des droits civiques et le leader du mouvement qui s’est battu contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis. Il est également connu pour son célèbre discours « I have a dream ».



Lors du Martin Luther King Jr. Day on met en lumière la vie et les actions de Martin Luther King Jr. Martin Luther King était le leader du mouvement pour les droits civiques des Afro-américains. Il est également connu pour ses actions contre ségrégation raciale dans les transports en commun et son combat pour l’égalité des droits aux États-Unis.Martin Luther King Jr. Day a toujours lieu le troisième lundi de janvier, il n’y a donc pas de date fixe. Cela tombe autour de la date d’anniversaire de Martin Luther King, le 15 janvier. En 2020, Martin Luther King Jr. Day aura lieu de lundi 20 janvier.