Musulmans et chrétiens, la carte d’Afrique de la division religieuse

La Dépêche d'Abidjan

Alors que trois religieux occidentaux (deux prêtres italiens, une soeur canadienne) ont été enlevés au Nord Cameroun, vraisemblablement par le groupe islamiste nigérian Boko Haram, et qu’en Centrafrique les affrontements violents ont souvent pris ces derniers mois un tour religieux, opposant musulmans et chrétiens, voici une carte qui apporte des données éclairantes.Elle montre la ligne de partage du continent entre l’islam et le christianisme, justement au niveau de cette zone sahélienne entre deux parties du continent.