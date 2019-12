“Nous allons déloger la France du Sahel…et de l’Afrique en général”, Kemi Seba répond à Macron

La Dépêche d'Abidjan

Depuis la déclaration du président français Emmanuel Macron au sommet de l’OTAN en début de semaine sur le maintien ou non de l’opération Barkhane au Sahel, les langues se délient de plus en plus sur la présence des troupes françaises en Afrique. Connu pour sa position anti-politique française en Afrique, le président de l’ONG Urgences Panafricanistes Kemi Seba, est monté au créneau. Il entend déloger la France du Sahel et de l’Afrique en général.