Pour le professeur Raoult : "l’Afrique sub-saharienne est relativement protégée"

La Dépêche d'Abidjan

Dans une interview accordée à la presse sénégalaise, le professeur Didier Raoult déclare que l'Afrique sub-saharienne pourrait avoir une réaction différente à la propagation du Covid19 grâce à son "écosystème".



Dans une interview accordée au site d’informations sénégalais Emedia Invest, le professeur Didier Raoult est revenu sur le développement du Covid19 en Afrique. Selon le directeur de l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée, l’Afrique sub-saharienne pourrait avoir une réaction différente à la propagation du virus grâce à son "écosystème". Parmi les spécificités régionales, le professeur a cité la consommation courante de traitements antipaludiques. "On sait maintenant que ces médicaments sont efficaces", a-t-il maintenu. Evoquant la polémique, il a parlé d’une "cabale fantasque qui fait beaucoup rire nos amis africains". "Dire que la chloroquine est un médicament dangereux n’est pas très sérieux, ni documenté. On en a tous bouffé quand on était gosse !"Il est également évoqué sur son expérience personnelle. Né en 1952 à Dakar où son père était professeur de médecine tropicale dans le Service de santé des armées, Raoult a grandi au Plateau en face de la plage de l’anse Bernard. "Je garde des souvenirs très attachants." Il évoque "une vie tellement belle" que le retour en France aurait été "compliqué".