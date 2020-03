Présidentielle en Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara ne se représentera pas

La Dépêche d'Abidjan

Alassane Ouattara a annoncé, ce jeudi 5 mars, qu'il ne briguerait pas de nouveau mandat à l'occasion de l'élection d'octobre 2020. Le président ivoirien s’est exprimé devant les parlementaires réunis en Congrès.

« Durant les deux mandats que vous m'avez confiés à la tête de notre beau pays, j’ai toujours accordé une importance toute particulière au respect de mes engagements. Dans le même esprit, j'avais à plusieurs occasions indiqué, au moment de l'adoption de la Constitution de la IIIe République en 2016, que je ne souhaitais pas me représenter à un nouveau mandat présidentiel. En conséquence, je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l’élection présidentielle », a donc déclaré le chef d'État ivoirien.Une annonce surprise qui met fin à des mois de spéculations. Elle est intervenue au terme d’un discours d’une quarantaine de minutes au cours duquel Alassane Dramane Ouattara a détaillé son bilan de neuf années au pouvoir entre 2011 et 2020, ses résultats économiques, ses résultats sociaux en matière d’éducation et de santé aussi. Un bilan dont Alassane Ouattara s’est dit fier : « La Côte d’Ivoire rayonne », a-t-il répété.Puis le président a expliqué la raison de sa présence ici, à savoir la révision constitutionnelle ou plutôt les aménagements : « Il est vrai que cela suscite souvent méfiance et suspicion, car c’est souvent un prétexte pour se maintenir au pouvoir. Je voudrais vous rassurer, ce projet de révision constitutionnelle ne s’inscrit nullement dans cette optique ».