Procès Gbagbo : l’examen d’une éventuelle remise en liberté soulève des questions

La Dépêche d'Abidjan

Les interrogations se multiplient alors que les juges de la Cour préliminaire examinent l’éventualité d’une remise en liberté provisoire de Laurent Gbagbo. L'ancien président de la Côte d'Ivoire et son co-accusé, Charles Blé Goudé, sont en détention, respectivement depuis 2011 et mars 2014. Leur procès pour crimes contre l'humanité dans le cadre des violences postélectorales de 2010-2011 a débuté le 28 janvier 2016. Et la semaine dernière, les juges ont décidé d'étudier la question d'une remise en liberté provisoire.