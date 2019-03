RDC : Jean-Pierre Bemba demande plus de 68 millions d’euros de dédommagement à la CPI

La Dépêche d'Abidjan

L'ancien vice-président congolais, acquitté par la Cour pénale internationale (CPI) pour « crimes de guerre » et « crimes contre l’humanité » après plus d'une décennie en détention, a demandé plus de 68 millions d'euros de dédommagement, selon son avocat.