SORO Guillaume, un dozo en mission à Londres

La Dépêche d'Abidjan

L'ami des Blancs, celui qui n'est capable de s'adresser à ses compatriotes que par des insultes et des moqueries, celui qui se vante d'avoir régulièrement dénigré Laurent Gbagbo sur RFI durant des décennies sans avoir jamais perdu son estime, renoue avec ses œuvres de dozo, en d'autres termes de chasseur du gibier humain.

Comme ses aïeux et ses frères dozos du Nord de la Côte d'Ivoire qui sont fiers d'aller à la chasse en prenant soin de s'immuniser contre les balles - ce qui veut clairement dire qu'ils ne vont pas chasser des animaux mais des êtres humains - Soro Guillaume ne cesse d'aller à la recherche de négriers Blancs à qui il pourrait livrer sa marchandise humaine. Exactement comme ses aïeux qui capturaient les Africains puis les livraient aux Arabes et aux navires des négriers européens, Guillaume Soro a livré Laurent Gbagbo à la France ; maintenant, il cherche à livrer son coéquipier de toujours, Alassane Ouattara, aux Anglais.Par tradition, un dozo est un traître africain. Sous l'étiquette "chasseur traditionnel", c'est un marchand de captifs africains. Fidèle à la tradition de ses ancêtres, le 8 novembre 2019, il a plaidé devant les Anglais leur aide pour se débarrasser de Ouattara. Pour cela, il a peint avec beaucoup d'exactitude l'état de la Côte d'Ivoire après huit années de leur pouvoir commun, tout en prenant soin de laisser croire que cette réalité date de son départ du pouvoir. En bon menteur, Soro Guillaume est celui qui prend toujours les devants pour traiter les autres de menteurs.On ne peut absolument pas faire confiance à un homme qui est incapable de s'entendre avec ses propres frères ivoiriens mais se proclame sans cesse l'ami des étrangers. Pendant des années, il s'est senti plus proche des Burkinabés que des Ivoiriens ; après, il s'est senti plus proche des Français que des Ivoiriens ; désormais il se sent plus proche des Anglais que des Ivoiriens. Puisqu'il va toujours chercher vers le nord ses amis, bientôt on le retrouvera au pôle nord demandant l'intervention des Inuits contre les Ivoiriens.Soro est l'homme qui a toujours refusé que les Ivoiriens lavent leur linge sale en famille et trouve la solution - même imparfaite - à leurs crises, à leurs problèmes. Il a toujours clamé qu'il n'a confiance en personne en Côte d'Ivoire. A ses yeux, les seuls personnes dignes de confiance, sont les Blancs ! Justement parce que les Blancs ont les armes et les moyens nécessaires pour faire travailler un dozo dont le métier est de trahir les Africains et de les leur livrer.Comme Ouattara, Soro fait partie de ces Noirs qui sont convaincus que la compagnie des Blancs confère dignité et notoriété aux yeux des Africains. Nous lui disons qu'il est loin de connaître l'esprit des Africains d'aujourd'hui qui sont plus nombreux à croire que tout homme politique noir qui fréquente les Blancs est un traitre prêt à vendre son pays. Les Africains sont encore plus nombreux à croire que les hommes politiques blancs choisissent toujours les Noirs naïfs et prétentieux comme amis parce qu'ils savent que ces Noirs-là sont plus manipulables, plus corruptibles.