Sentiments anti-Français, mon oeil ! Et le sentiment anti-Nègre, qui s’en soucie ?

La Dépêche d'Abidjan

Sentiments anti-Français, et alors?

C’est toi qui décide de ma paix et de ma joie,

De mon cobalt, de mon bois et de mon or.

Pire, tu dictes mes codes de route et mes lois.



Sentiments anti-Français, et puis quoi encore?

Quand depuis des lustres, tu gères mes avoirs,

Et en dispose, comme tu veux, sans mon accord,

M’imposant de ne rien dire, ne rien voir.





Sentiments anti-français, vraiment?

Quand tu défonces les résidences de mes chefs

Les arrache, contre mon gré, comme une greffe

Et que tu en ris allègrement.



Sentiments anti-français, tu y songes?

A m’utiliser, à abuser de moi et me rejetter

A ton bon vouloir,comme une vulgaire éponge

Dès que finissent l'idylle et l'été



Sentiments anti-Français, j’assume.

Le temps n’y jamais été favorable

Pour clamer mes valeurs et coutumes,

Pour te bouter hors de mes étables



Sentiments anti-Français, dit-on?

Je n’en rougirai point, chère Gaule.

Mais accepte le retour du bâton

De tant d'années et de poids sur mes épaules



Sentiments anti-Français, Macron?

Nous réfutons ce paternalisme éhonté

Qui nous fait tourner en rond

Nonobstant, nos désirs affutés.



Sentiments anti-Français, mon oeil!

Et le sentiment anti-Nègre, qui s’en soucie?

Quand je fais seul mon deuil

À sombrer dans mon asphyxie





Sentiments anti-Français, bois de l’eau!

Ca te passera, le temps d’une gorgée.

France de tous mes maux

France de mes dangers.





Anti-Français, s’il se doit.



d’Escally